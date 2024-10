Syrische Medien: Israelischer Angriff auf Latakia

In Westsyrien hat ein israelischer Luftangriff nach Angaben syrischer Staatsmedien Feuer in der Küstenstadt Latakia ausgelöst.

Luftangriff gegen "Waffenlager"

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, der israelische Luftangriff habe sich gegen ein "Waffenlager" in der Stadt Latakia gerichtet. Die Angaben der in Großbritannien ansässigen Beobachtungsstelle, die ihre Informationen aus einem Netzwerk von Quellen in Syrien bezieht, lassen sich unabhängig kaum überprüfen.