Syrien: Hunderte Tote nach Armee-Angriffen

Während die internationale Staatengemeinschaft mit zahnlosen Sanktionen auf einen Schwenk des Assad-Regimes hofft, geht die Armee weiter brutal gegen Zivilisten vor. Vor allem in der Stadt Hama. Dort sollen laut Angaben der Aufständischen in den vergangenen sechs Tagen 300 Menschen getötet worden sein. Viele von ihnen starben, weil die medizinische Hilfe ausblieb. Auch gestern rückten wieder Panzer vor. Außer Soldaten traue sich niemand auf die Straßen, hieß es. Wasser- und Telefonleitungen sollen unterbrochen sein. Unabhängige Berichte über die Lage gibt es nicht.



Am Samstag drängten die arabischen Golfstaaten den Syrien erstmals, die Krise mit "echten Reformen" zu lösen. Der Außenminister kündigte "freie und faire" Parlamentswahlen an. Verändern dürfte das aber nichts.



Erneut sollen Truppen auch in den Vorstädten von Damaskus auf Demonstranten geschossen haben. Ein Ex-Offizier, der desertierte, sagte der arabischen Zeitung Asharq al-Awsat , dass er und andere Offiziere angewiesen worden seien, nicht einmal das Leben von Frauen und Kindern zu verschonen.