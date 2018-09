Syrien: Heute ist D-Day für letzte Rebellen-Hochburg

Wobei die Fronten klar sind: Russland und der Iran, der den syrischen Machthaber Bashar al-Assad mit Milizen unterstützt, stehen voll hinter dem Staatschef, der unbedingt wieder die weitgehende Kontrolle über sein Territorium erlangen will. Ankara, das Teile Syriens besetzt hält, einzelne Milizen in Idlib unterstützt und Assad zum Teufel jagen will, trachtet danach, den Sturm auf das Gebiet zu verhindern. Aus regional- und machtpolitischen Gründen. Und auch, weil die Türkei eine neue Flüchtlingswelle befürchtet – 3,5 Millionen Syrier befinden sich bereits im Land.

Mikrokosmos des Krieges

Idlib ist gleichsam ein Mikrokosmos des Syrien-Konfliktes: Syrische Einheiten und Iran-treue Kräfte sind in Stellung gegangen – unter einem Schutzschirm der russischen Luftwaffe. Im Norden haben sich türkische Verbände eingegraben. Und dazwischen befinden sich rund 10.000 zu allem bereite islamistische Kämpfer, die sich aus allen von Assads Truppen zuvor zurückeroberten Gebieten nach Idlib zurückgezogen haben.

Aber auch an die 2,9 Millionen Zivilisten harren in der Region aus, die Hälfte davon sind Menschen, die zuvor bereits vertrieben wurden. Jetzt wird daher eine neue humanitäre Tragödie befürchtet. Genau davor hat Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel einen Tag vor dem Gipfel in Teheran gewarnt. Der UN-Sonderemissär für Syrien, Staffen de Mistura, drängt daher auf humanitäre Korridore, über die sich die Familien in Sicherheit bringen können.