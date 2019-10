Syrien: Gefechte zwischen türkischer und syrischer Armee

Erstmals sind Soldaten der syrischen Armee und türkische Truppen laut Berichten direkt aneinandergeraten. Mindestens zwölf syrische Soldaten sollen von der sogenannten „Syrischen Nationalen Armee“ (SNA) gefangen genommen worden sein.

„Wenn diese Berichte tatsächlich stimmen, hat das massives Eskalationspotenzial“, sagt der renommierte Iran-Analyst Walter Posch vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie. „Nach dem ursprünglichen Plan soll die kurdische YPG (dominiert die „ Syrischen Demokratischen Kräfte“) als der klare Verlierer gelten, jede andere Kriegspartei hätte gewonnen.“

Russland, das Dienstagnachmittag vermeldete, dass sich die YPG aus dem Norden Syriens zurückgezogen hätte, ist als einzige internationale Großmacht mit Gewicht in der Region vertreten.

Assad hat seine Truppen an der syrischen Nordgrenze positioniert und damit mehr Einfluss auf den Osten des Landes, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan könnte sich als Regionalhegemon feiern.

Und – aus seiner Sicht – im besten Fall syrische Flüchtlinge in den von ihm eingenommenen Gebieten ansiedeln. „Ein wichtiges Ziel ist Erdoğan jedoch auch die Kontrolle der strategisch wichtigen Autobahn M4 die durch Tall Tamr führt. Und diese wird derzeit von Assad gehalten“, sagt Posch. „Hält Assad Tall Tamr und damit die Autobahn, könnte Erdoğans Plan danebengehen.“

Aus diesem Grund sei es nicht auszuschließen, dass türkische Panzer die SNA tatsächlich unterstützt und damit gegen ein Abkommen verstoßen hätten.

18.000 Krieger dieser von der Türkei gegründeten und geförderten Rebellengruppe setzt sich aus verschiedenen Milizen zusammen. Da gibt es Überbleibsel der „Freien Syrischen Armee“, die sich zu Beginn des Bürgerkriegs gebildet hatte und anfangs als gemäßigt galt, sich jedoch zunehmend radikalisierte. Maßgeblich dafür verantwortlich sind islamistische Gruppierungen wie die „Ahrar al-Sham“, die ebenso in großer Zahl an der Seite der Türkei kämpfen. Die SNA soll laut türkischen Vorstellungen in absehbarer Zeit den Norden Syriens beherrschen.