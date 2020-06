Syrien: Flüchtlingswelle schwillt an

Wir hörten, dass Frauen vor den Augen ihrer Männer vergewaltigt und dass Kindern die Kehlen durchgeschnitten wurden", sagt Asma. Damals beschloss sie noch am selben Tag, mit ihren fünf Kindern aus der umkämpften syrischen Stadt Homs zu fliehen. Auf Schleichwegen schmuggelten Aktivisten die Mutter, die drei Töchter und zwei Söhne über die Grenze in den Libanon. Jetzt ist Asma in einer islamischen Klinik in Sicherheit, sorgt sich aber um ihre Verwandten und Freunde in Syrien, wo die Schergen von Machthaber Assad weiterhin mit äußerster Brutalität gegen die Aufständischen vorgehen. Asma: "Die Welt kriegt nur zu 20 Prozent mit, was das Regime aufführt und den Menschen antut."