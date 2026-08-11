Syrien: Ex-Machthaber Assad zum Tode verurteilt
Zusammenfassung
- Ein syrisches Gericht hat den früheren Präsidenten Baschar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
- Das Urteil wurde mit Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg begründet.
- Eine Vollstreckung gilt als fraglich, da Assad seit seinem Sturz im Dezember 2024 im Exil in Moskau lebt und eine Auslieferung durch Russland als unwahrscheinlich gilt.
Der frühere syrische Präsident Baschar al-Assad ist von einem Gericht in Syrien in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Die Richter begründeten das Urteil mit „Kriegsverbrechen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ im Zusammenhang mit dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg.
Es handelt sich um das erste Urteil gegen Assad seit seinem Sturz im Dezember 2024. Der Ex-Machthaber lebt seither im russischen Exil in Moskau.
Ob das Urteil jemals vollstreckt werden kann, ist allerdings fraglich. Assad befindet sich außerhalb Syriens, eine Auslieferung durch Russland gilt derzeit als unwahrscheinlich.
Weiteres Urteil
Zum Tode verurteilt wurde am Dienstag auch der frühere hochrangige Sicherheitsverantwortliche Atef Najib, ein Cousin Assads. Der inhaftierte Najib wurde wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ schuldig gesprochen, die er nach Überzeugung der Richter als Leiter der Sicherheitsbehörden in der syrischen Provinz Daraa begangen hatte. Unter anderem wurden ihm die „vorsätzliche Tötung von Kindern unter 15 Jahren“ und „Folter mit Todesfolge“ zur Last gelegt.
In der Provinz Daraa hatte im Jahr 2011 der Aufstand gegen die Assad-Regierung begonnen. Najib war im Jänner 2025, wenige Wochen nach dem Sturz der Assad-Regierung, in der syrischen Hafenstadt Latakia festgenommen worden. Der Prozess gegen den Ex-Machthaber selbst und dessen Umfeld war im April eröffnet worden. Die neue syrische Führung will die früheren Verantwortlichen von Assads Sicherheits- und Regierungsapparat zur Verantwortung ziehen.
Eine halbe Million Menschen im Bürgerkrieg getötet
Während des 13-jährigen Bürgerkriegs in Syrien wurden zwischen 2011 und 2024 mehr als eine halbe Million Menschen getötet. Im Dezember 2024 stürzten Kämpfer unter Führung der islamistischen HTS-Miliz den langjährigen Machthaber Assad. Der ehemalige HTS-Anführer Ahmed al-Sharaa führt die derzeitige syrische Übergangsregierung als Präsident an.
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