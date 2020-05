Assad überlegt Waffenruhe

Den Stillstand auf diplomatischer Ebene nutzt Syriens Führung, um gute Miene zu demonstrieren. Nach den Willensbekundungen von Präsident Baschar al-Assad, alle Chemiewaffen aushändigen zu wollen (erste geforderte Akten dazu wurden am Freitag übergeben), preschte Vize-Premier Qadri Jamil vor: In einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian stellte er eine Waffenruhe in Aussicht, sollte es zu Genf-II-Friedensgesprächen kommen. Zudem werde die Regierung bei einer solchen Konferenz ein „Ende ausländischer Einmischung“ sowie einen „friedlichen politischen Prozess“ vorschlagen. Überwacht werden sollte eine Waffenruhe laut Jamil durch eine UNO-Schutztruppe aus neutralen oder befreundeten Staaten.

Das Zustandekommen einer zweiten Genf-Konferenz war bisher aber gescheitert, da die syrische Opposition ihre Teilnahme an einen Rücktritt Assads geknüpft hatte. Einen solchen schloss Jamil als Vorbedingung für Gespräche erneut aus, betonte aber, niemand solle davor Angst haben, dass „das Regime in seiner derzeitigen Form weitermacht“. Jamils Aussagen sind vor allem dahingehend interessant, da er kein Gefolgsmann der regierenden Baath-Partei Assads ist. Jamil kommt aus der kommunistischen Partei, die sich anfangs an den Protesten gegen Assad beteiligt hatte.

In dem Interview räumte Jamil zugleich ein totales Patt im Bürgerkrieg ein: „Weder die bewaffnete Opposition noch das Regime können die andere Seite besiegen.“

Das, während sich die verschiedensten Fraktionen an Assad-Gegnern zunehmend in Machtkämpfe verstricken. Letzter Höhepunkt: Die Kämpfe zwischen der Freien Syrischen Armee (FSA) und der El-Kaida-nahen Gruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIS) um die Stadt Azaz nahe der türkischen Grenze. Nachdem die ISIS Azaz eingenommen hatte, versuchte die FSA den Ort am Freitag zurückzuerobern.