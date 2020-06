Syrien: Armee-Offensive trotz Annan-Besuch

Der Sondergesandte von Vereinten Nationen und Arabischer Liga für Syrien, Kofi Annan, ist am Sonntag indes erneut mit Präsident Baschar al-Assad zu einem Gespräch zusammengekommen. Der Staatschef empfing den früheren UN-Generalsekretär am Nachmittag in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Später will sich Annan vor der Presse äußern.

Der Friedensnobelpreisträger hatte sich bereits am Samstag bei einem Treffen mit Assad für ein Ende des Blutvergießens in Syrien eingesetzt und Gespräche mit der Opposition vorgeschlagen. Er forderte zudem freien Zugang für Helfer zu Bedürftigen und die Freilassung politischer Gefangener. Assad machte jedoch erneut "Terrorgruppen" für die Gewalt in seinem Land verantwortlich und ließ in der nordwestlichen Protesthochburg Idlib weiter auf Oppositionelle schießen.