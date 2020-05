„Lügen kann man uns nicht verkaufen“

Angetrieben wird das von einer Industrie, für die Ohio immer Kernland war. Kohle, Eisen, Stahl und natürlich Autos, von Chrysler bis General Motors, das war und ist der Motor des Landes. Doch der läuft seit vielen Jahren unrund und ist in der Krise völlig außer Takt geraten. „ General Motors gleich vorne bei der Stadtausfahrt, Ford drüben in Lorain, und dann dieses Riesenwerk in York, die haben Autoteile gebaut“, Donna schüttelt die Chronik des Scheiterns zwischen Kochen, Servieren und Hallo-Sagen aus dem Handgelenk. Vom Nebentisch kommt der Nachsatz, der in Ohio nie lange auf sich warten lässt: „Ist ja alles nach China rübergeschoben worden.“

Die Vergangenheit ist in Elyria übergroß. Die majestätischen Amtsgebäude aus demselben Backstein wie die Kirchen, das Denkmal für die Gefallenen des Bürgerkriegs, die Eisenbahn, die mitten durch die Stadt rattert. Das alles erzählt eine lange, zutiefst amerikanische Geschichte von einer Zeit, als die Firmen immer größer, die Fließbänder immer länger und die gut bezahlten Jobs immer mehr wurden. „Wir waren eine unglaublich lebendige Metropole“, erinnert sich Bürgermeisterin Holly Brinda an ihre Kindheit in den 60er-Jahren: „Da gingen wir noch auf dem Hauptplatz einkaufen, nicht irgendwo draußen in einem Einkaufszentrum.“

Wer in Elyria und so vielen Orten in Ohio dieser Vergangenheit begegnet, stößt auf das amerikanische Idyll, an dem so viele Menschen noch hängen: Die Kleinstadt mit ihren Ritualen vom Football-Team mit seinen Cheerleadern bis hin zur Parade am Unabhängigkeitstag. Fast staunend nimmt man jetzt in Elyria zur Kenntnis, wofür man auf einmal herhalten muss. Natürlich ist man stolz auf die Artikelserie, die die New York Times dem Ort gewidmet hat – als Inbegriff der amerikanischen Kleinstadt. Aber so recht verstehen kann das jemand wie Donna nicht. „Wir sind ja nur so, weil wir gar nicht anders können.“