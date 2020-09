Supreme Court: Das konservative Trio mit den besten Chancen

Die angesehene Juristin aus New Orleans war schon einmal in der engeren Auswahl für den Supreme Court, als es um die Besetzung des Postens ging, den jetzt der konservative Richter Brett Kavanaugh hat. Angeblich hat sich Trump mit der Bemerkung gegen sie entschieden: „Ich spare sie mir für Ginsburg auf.“

ACB, wie Trump sie nennt, hat fünf eigene und zwei adoptierte Kinder. Die Katholikin gilt als streng konservativ. Sie war kurz Anwältin, dann lange Professorin an der Universität Notre Dame. 2017 wurde sie Berufungsrichterin des Bundes. Es wird befürchtet, dass sie das Abtreibungsrecht aus dem Jahr 1973 aushöhlen oder sogar abschaffen könnte. Barrett legt die Verfassung wörtlich aus.