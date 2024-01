250 Superreiche fordern in Davos höhere Steuern auf ihr eigenes Vermögen

Schauspieler und Erben

Die Liste der Namen ist gespickt mit Berühmtheiten: Disney-Erbin Abigail Disney, Schauspieler Simon Pegg (bekannt unter anderem aus den „Mission Impossible“ Filmen), Brian Cox, Hauptdarsteller der Emmy-prämierten Serie „Succession“oder die Erbin des Immobilienmoguls Valerie Rockefeller – sie alle fordern eine höhere Steuer für sich selbst.

Auch zwei österreichische Unterschriften findet man darunter: Mit dabei ist die BASF-Erbin Marlene Engelhorn sowie Ernest Fuhrmann, Gründer der Organisation „Millionaires for Humanity“. Engelhorn sorgte zuletzt für Schlagzeilen, weil sie 90 Prozent ihres Erbes – das sind 25 Millionen Euro – spenden will; über den Verwendungszweck entscheidet nicht sie, sondern ein Bürgerrat aus 50 Österreichern. Engelhorn ist mit ihrer Initiative „tax me now“ neben der NGO Oxfam eine der Mitinitiatorinnen des offenen Briefs. Sie ist derzeit selbst in Davos, um gegen das World Economic Forum zu demonstrieren. Ihre Idee einer höheren Besteuerung der Superreichen findet überraschenderweise Anklang bei jenen, die selbst davon betroffen wären: Laut einer Studie der US-Initiative „Patriotischen Millionäre“ fordern 74 Prozent der Reichen in den G-20-Staaten – also jener Menschen, die mehr als eine Million Dollar besitzen – eine höhere Besteuerung der Wohlhabenden. Konkret plädieren sie für zwei Prozentpunkte mehr Besteuerung für Menschen, die mehr als zehn Millionen US-Dollar besitzen.

