Südtirolwahl: Der Biedermann und die Populisten

Es gibt Speck und Wein. What else? Die Südtiroler Volkspartei (SVP) hat sich am Donnerstagmorgen mit einem Wahlkampfstand im Zentrum von Bruneck aufgebaut. Wer keine Zeit hat, bekommt ein hölzernes Jausenbrett in die Hand gedrückt. So auch Luise Lechner. Wo die 78-Jährige an diesem Sonntag ihr Kreuzerl macht, ist für sie aber ohnehin keine Frage: „Bei der Volkspartei. Die habe ich schon immer gewählt.“

Über Jahrzehnte waren absolute Mehrheiten für die SVP selbstverständlich. 2013 ging sie beim ersten Antreten von Arno Kompatscher, Nachfolger von Langzeit-Landeshauptmann Luis Durnwalder, verloren. Der Partei für die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler droht trotz brummender Wirtschaft und praktisch Vollbeschäftigung heute wieder ein Minus.

„Eine Watschn“, wie sie die CSU in Bayern kassiert habe, wünschte Österreichs Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) der SVP am Montag in Bozen bei einem Wahlkampfauftritt für die Schwesterpartei, die Südtiroler Freiheitlichen. Die schwächeln laut Umfrage jedoch ähnlich wie die SVP.

Die Erhebung stammt freilich aus dem Sommer. Frische Daten gibt es nicht. Kompatscher versuchte das Minus in den vergangenen Tagen mit einem Wahlkampfmarathon durch die autonome italienische Provinz in Grenzen zu halten. Und so werden in Bruneck beim Speckfrühstück eifrig Hände geschüttelt.