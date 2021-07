Schatten über der Insel der Seligen

Die Bozenerin Ulli Mair ist seit 2012 Obfrau der Südtiroler Freiheitlichen. Mit dem KURIER sprach sie über

... SVP-Spitzenkandidaten Kompatscher Die SVP ist Diskussionen aus dem Weg gegangen, dann wäre ja das Bild vom Spitzenkandidaten Kompatscher, der alles neu macht, ramponiert worden. Kompatscher hat ja gezielt keine Inhalte geliefert, er war doch schon jahrelang an allem beteiligt, was in Südtirol an Machenschaften, Vetternwirtschaft gelaufen ist. Nach 60 Jahren Alleinherrschaft reicht es nicht, nur das Gesicht vorne auszutauschen.

... Machtmissbrauch Es geht darum, das System Südtirol aufzubrechen, die Machenschaften in der öffentlichen Verwaltung, die Vetternwirtschaft, den Postenschacher. Die undurchsichtigen Beziehungen reichen ja bis hinauf in die höchsten Etagen der Justiz. Das hat ja eine unglaubliche Verschwendung von Steuergeld verursacht

... Autonomie Die SVP redet ja immer nur vom Ausbau der Autonomie, aber unternimmt nichts. Sie packelt ständig mit der Linken in Rom, darum wird nie was aus dem Ausbau der Autonomie. Wir brauchen endlich wirkliche Steuer- und Finanzhoheit. Das heißt, wir legen die Steuern fest, nicht Rom.

... Unabhängigkeit Die Frage ist doch, was passiert mit Südtirol, trauen wir uns einen eigenen Weg zu gehen, oder gehen wir mit Italien unter. In diesem Staat haben wir langfristig keine Zukunft. Wir wären für eine Volksabstimmung nach den Landtagswahlen, am besten im Rahmen der Europawahl. Man kann Selbstbestimmung aber nicht als Wahlkampfgag missbrauchen. Die Schützen (veranstalteten Referendum im Alleingang) machen sich’s da zu leicht.