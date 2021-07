Südtirol: Schwierige Zeiten für die SVP

Unschöner Abschied für einen politischen Patriarchen. Luis Durnwalder, seit 1989 Landeshauptmann in Südtirol, muss mit seiner SVP am Wochenende nicht nur seine letzte, sondern auch seine schwerste Wahl schlagen. Durnwalder, der bei den Landtagswahlen im Herbst nicht mehr antritt, muss sich nicht nur für ein Rekordtief der SVP in der Wählergunst verantworten, sondern auch für politische Missgriffe. Ihm werden Freunderlwirtschaft bei Auftragsvergaben und eigenmächtiger Umgang mit Spendengeldern vorgeworfen. Auch hat die Debatte um die Nachfolge des allmächtigen Landeshauptmanns die Partei in brutale Macht- und Richtungskämpfe gestürzt.

Aktuelle Umfragen zu den italienischen Parlamentswahlen sagen der seit über 60 Jahren mit absoluter Mehrheit regierenden SVP ein Ergebnis von unter 40 Prozent in Südtirol voraus. Bleibt es dabei, könnte die autonome Region erstmals nicht im Abgeordnetenhaus in Rom vertreten sein.

Oder doch? Ein Südtiroler hat beste Chancen auf einen Sitz in Rom. Der Journalist Florian Kronbichler kandidiert zwar für die gesamt-italienische Linkspartei SEL, wird aber auch von den Südtiroler Grünen unterstützt.