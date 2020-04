Südtirol hat ein aktues Corona-Problem in den Seniorenheimen

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb ist seit 2006 als instrumentelle Körperschaft mit Verwaltungsautonomie gestaltet. Dennoch orientierte sich der Intensivbetten-Schlüssel mit rund acht Intensivbetten pro 100.000 Einwohnern ungefähr an den Zahlen in gesamt Italien. Zu Beginn der Corona-Krise wurde von 42 Intensivbetten in ganz Südtirol berichtet. Das Land Tirol hat laut aktuellen Zahlen 237, was 31 Intensivbetten pro 100.000 Einwohnern entspricht.

Mittlerweile wurde deutlich aufgestockt. “Wir haben es seit Beginn dieser Krise geschafft, von rund 35 zur Verfügung stehenden Intensivbetten auf aktuell 70 aufzustocken”,erklärte dazu der zuständige Südtiroler Landesrat Thomas Widmann Ende März.

Am Freitag benötigten 41 Personen in Südtirol intensivmedizinische Behandlung. Rund 229 Covid-19-Patienten müssen insgesamt in Südtiroler Kliniken betreut werden. In Tirol waren es 61 Personen in ICU-Einheiten (183 Patienten insgesamt). Der Bedarf an intensivmedizinischer Betreuung ist also derzeit ähnlich.