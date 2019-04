Südosteuropa: „Verzögern ist gefährlich“

Erweiterungskommissar Hahn machte in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur am Freitag vor allem Nordmazedonien und Albanien Hoffnung auf Start der Beitrittsverhandlungen nach der EU-Wahl. Vor allem Nordmazedonien habe sich diesen durch Reformen und die Beilegung des Namensstreits verdient, so Hahn. Bei einer weiteren Verzögerung der Verhandlungen drohe „interne Destabilisierung mit entsprechenden Folgen auch für die Region“.

Österreichs Regierung ist in Berlin nicht dabei. Sie spiele in diesem Fall keine wichtige Rolle, sagt Bieber. Außerdem habe „die österreichische Außenpolitik unter der jetzigen Regierung“ in der Region „an Gewicht eingebüßt“. Die Bundesregierung entgegnet, man pflege ständig gute Kontakte und „begrüße jegliche Initiative“ für den Westbalkan – auch diese.

Karoline Krause-Sandner