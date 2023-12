Südkoreas Militär: Nordkorea feuert Rakete ab

Nordkorea bezeichnet USA und Südkorea als "Militärgangster"

Nordkorea stieß unterdessen Drohgebärden in Richtung der USA und Südkoreas aus. In einer Meldung der Nachrichtenagentur KCNA war am Sonntag von "leichtsinnigen militärischen Manövern" der beiden Staaten die Rede, die wörtlich als "Militärgangster" bezeichnet wurden. Die USA versuchten, das Jahr mit einer Demonstration des Atomkriegs zu beenden, hieß es weiter. Auf jeglichen Einsatz von Atomwaffen gegen Nordkorea werde man mit einer "vorbeugenden und zerstörerischen Antwort" reagieren.

Die USA und ihre Partnerländer Südkorea, Japan und Australien hatten Nordkorea zuletzt wegen des Starts eines Aufklärungssatelliten im November mit neuen Sanktionen belegt. Sie werfen Pjöngjang vor, dabei Technologien eingesetzt zu haben, die in Zusammenhang mit seinem Programm zur Entwicklung von Interkontinentalraketen stehen.

