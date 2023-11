Nordkorea: Brachten ersten Spionagesatelliten in Erdumlaufbahn

Nordkorea hat nach eigenen Angaben seinen ersten Spionage-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Die TrĂ€gerrakete sei um 22.42 Uhr (Ortszeit, 14.42 Uhr MEZ) vom GelĂ€nde Sohae abgehoben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf die nordkoreanische Raumfahrtbehörde. Zwölf Minuten spĂ€ter sei sie in die Erdumlaufbahn eingetreten. Man werde bald weitere Spionage-Satelliten starten, um die Überwachung von SĂŒdkorea und anderer Regionen sicherzustellen.

Bruch mit UN-Resolution

Die Behörden in SĂŒdkorea und Japan bestĂ€tigten zunĂ€chst nicht, dass ein Satellit in die Erdumlaufbahn gelangt sei. Die USA verurteilten den Start als Bruch von UNO-Resolutionen. "Bei diesem Weltraumstart wurden Technologien eingesetzt, die in direktem Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Programm fĂŒr ballistische Interkontinentalraketen stehen", teilte das Weiße Haus mit. Nordkorea mĂŒsse seine "provokativen Handlungen" sofort einstellen.

