Präsident Yoon gestürzt: Eine neue Ära für Südkoreas Demokratie?

In seinem Hass schmiedete der Präsident einen verzweifelten Plan. Er rief am Abend des 3. Dezember das Kriegsrecht aus und befahl Militär wie Geheimdiensten, fast alle Oppositionspolitiker, mutmaßlich feindselige Staatsanwälte und sogar den Vorsitzenden seiner eigenen Partei zu verhaften.

Doch die Aufarbeitung gestaltete sich zäh, entwickelte sich zu einem Machtkampf zwischen dem konservativen Lager des Präsidenten – der Exekutive – und der links-liberalen Opposition, die mit ihrer parlamentarischen Mehrheit die Legislative kontrolliert.

All das vertiefte die Gräben zwischen beiden Seiten und ihren Anhängern. Fast täglich kam es auf den Straßen der Hauptstadt Seoul zu Protesten von Gegnern oder Anhängern Yoons. Auch am vergangenen Freitag, als die eine Seite in Jubelstürme und die andere in Tränen ausbrach.