Wie Südkoreas Präsident an der Zivilcourage des eigenen Volkes scheiterte

Mit einem Krachen brechen die Soldaten die Tür auf, dann sind sie plötzlich blind. Jemand hat einen Feuerlöscher auf sie gerichtet, das weiße Pulver hüllt den engen Korridor in eine Wolke. Dann beginnt das Blitzlichtgewitter.

Es sind Szenen wie diese, die sich am Mittwoch in den sozialen Medien verbreiteten und erst verdeutlichten, mit welchem Mut und welcher Kreativität das demokratische Südkorea in der Nacht zuvor nur haarscharf einen Militärputsch vereitelt hatte.