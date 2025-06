Südkoreas neuer Präsident: Ein Linkspopulist als Retter der Demokratie?

Gemeinsam mit 189 weiteren Abgeordneten stimmte er für die Aufhebung des gerade erst von Präsident Yoon Suk-yeol verhängten Kriegsrechts. Der erste Putschversuch in Südkorea seit 46 Jahren - er scheiterte am sofortigen Widerstand der Zivilgesellschaft und der politischen Opposition.

Als in der Nacht des 3. Dezember gepanzerte Militärfahrzeuge vor den tausenden Demonstranten in Seoul auffuhren, war Lee Jae-myung bereits über den Zaun des Parlamentsgebäudes geklettert und hatte sich hinter aufeinandergetürmten Sofas im Plenarsaal verbarrikadiert.

Die historische Nacht lieferte Stoff für viele Heldengeschichten, doch niemand erzählte sie so geschickt wie Lee, der Oppositionsführer: Am folgenden Tag versammelte er tausende Anhänger für eine Mahnwache auf den Stufen des Parlamentsgebäudes, die Bilder gingen um die Welt.

Lee Jae-myung (mitte) auf den Stufen des Parlamentsgebäudes in Seoul.

Der 61-Jährige übernimmt ein tief gespaltenes Land, in dem viele ihn für den Retter der Demokratie halten. Vor allem Yoons Anhänger sehen in Lee jedoch einen Kommunisten, bezahlt von den Regimes in Nordkorea und China.

Wer ist der Mann, der die schwerste politische Krise seit Jahrzehnten lösen soll?