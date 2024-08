Südkorea: Hund spürt eingeschleppte Bettwanzen von Olympia auf

von Florian Mühleder

Vergangenen Sonntag endeten die Olympischen Spiele in Paris. Athleten und Fans machen sich seither auf den Weg in ihre Heimatländer. In Südkorea sorgte nun ein Securitycheck der besonderen Art für Aufsehen unter den Heimkehrern.

Seit Freitag überprüft der Beagle Ceco Rückkehrer aus Paris auf dem Incheon Flughafen, in der Nähe Seouls, auf Bettwanzen.

Die 234-köpfige südkoreanische Delegation sowie Fans sollen nach und nach von Ceco überprüft werden. Dabei wird das Gepäck der Reisenden vom zweijährigen Spürhund beschnuppert. Der Beagle überprüft die Koffer der Reisenden auf den Geruch von Pheromonen, dem chemischen Stoff, der von Bettwanzen abgegeben wird.