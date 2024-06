Wanzen: Welche Arten nützlich und welche Schädlinge sind

Artenvielfalt nimmt zu und ab

„Unsere Liste umfasst 924 Arten, von denen 226 Arten in unterschiedlichem Ausmaß bedroht sind“, sagt Co-Autor Thomas Frieß. Der Biologe kennt das Kommen und Gehen der Sechsfüßer. Jährlich tauchen ein bis drei Arten zwischen Boden- und Neusiedler See auf.

Einige waren immer schon da, wurden aber bisher nicht entdeckt. Andere wandern zu – als blinde Passagiere oder aus eigener Kraft. Der Klimawandel ermöglicht den anpassungsfähigen Insekten, sich in der Weite und in die Höhe auszubreiten. 21 nicht-heimische Arten sind in der Liste erfasst.

Verlust an Lebensraum reduziert Bestände

„Der andere Trend ist ein massiver Rückgang durch die Zerstörung von Lebensraum“, spricht Frieß von einer „Dynamik in der Wanzenfauna“. Die Umwidmung von Heuwiesen in Äcker, der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, aber auch die Trockenlegung von Mooren, die Verbauung von Flüssen und Ufern sowie die Versieglung von Boden tragen dazu bei, dass vor allem Spezialisten verschwinden. Die Rote Liste weist 22 verschollene Arten auf, 49 sind derzeit vom Aussterben bedroht, 177 (stark) gefährdet.