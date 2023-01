Südkorea droht mit Beendigung des innerkoreanischen Militärpakts

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol warnt Nordkorea bei erneuter Verletzung seines Luftraums vor dem Ende des innerkoreanischen Militärpakts. Er würde eine Aussetzung des Abkommens von 2018 in Betracht ziehen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf Yoons Pressesprecherin. Yoon habe sich nach einer Unterrichtung über Gegenmaßnahmen gegen nordkoreanische Drohnen geäußert, die vergangene Woche in den Süden eingedrungen waren.