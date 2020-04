Südafrika: Verbotspolitik wirkt - führt aber auch zu Plünderungen

In Südafrika wird die dreiwöchige Corona-Ausgangssperre um zwei Wochen verlängert. Präsident Cyril Ramaphosa hat die Verlängerung bis Ende April am Donnerstag in einer Rede an die Nation mit dem Vorsichtsprinzip begründet.

Südafrika hat seit 27. März eine der weltweit strengsten Ausgangssperren: Die von Polizei und Armee kontrollierte Beschränkung erlaubt ein Verlassen der Wohnung nur bei medizinischen Notfällen oder dringenden Einkäufen. Doch das damit einhergehende strikte Verbot des Alkohol- und Tabakverkaufs führte vor allem in der Westkap-Provinz rund um Kapstadt laut Polizei zu Plünderungen von Spirituosengeschäften.