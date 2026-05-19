Zurück nach Böhmen: Sudetendeutschen sind wieder Streitthema in Tschechien

Zeitzeugen, die von ihrer Vertreibung erzählen; Ehrungen für Künstler, die Tradition und Erinnerungen hochhalten; ein böhmisches Dorffest, mit Musik, Tanzeinlagen, Tracht; Frauen, denen man beim Klöppeln zusehen kann und die Knödel, Gulasch und Buchteln mit Powidl gefüllt verteilen. Das alljährliche Treffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft will primär die Kultur der drei Millionen Deutschsprachigen, die vor 80 Jahren aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben worden sind, hochhalten. Doch ist die Veranstaltung seit jeher ein Politikum, heuer noch mehr als sonst. Denn am Wochenende soll das Treffen erstmals in Tschechien, in Brünn, stattfinden. Bisher fand der "Sudetendeutsche Tag" fast immer in Bayern oder anderswo in Deutschland statt, dreimal auch in Wien. Für die einen ist das ein Zeichen der Versöhnung, für die anderen Provokation. Die Debatte hat inzwischen sogar das tschechische Parlament erreicht. Dieses verabschiedete eine Resolution, in der die Organisatoren aufgefordert werden, das Treffen abzusagen. Der Verband wurde von einem Kulturfestival nach Brünn geladen. Besonders scharf mobilisieren die rechtsextremen Koalitionsparteien des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš gegen die Veranstaltung: die rechtsradikale SPD (nicht zu verwechseln mit Deutschlands Sozialdemokraten) des tschechisch-japanischen Politikers Tomio Okamura sowie die rechtspopulistische Motoristen-Partei, deren politisches Kernthema bislang eher der Kampf gegen Radwege war. Okamura, der wiederholt mit extremistischen Aussagen auffiel und den Holocaust an Sinti und Roma relativierte, sprach von einer "absoluten Beleidigung für die Opfer des Nationalsozialismus".

Geschichte & Fakten Rund drei Millionen Deutschsprachige – sogenannte Sudetendeutsche – lebten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im heutigen Tschechien, fast ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Vor 1918 hatten die sudetendeutschen Gebiete zu Österreich-Ungarn gehört, nach 1938 zu Nazi-Deutschland und nach 1945, nach der Vertreibung der Deutschen, wieder zur Tschechoslowakei. Nach dem Krieg kam es aufgrund der Kollaboration der Sudetendeutschen Partei mit den Nazis zu Pogromen, die 1946 in die Beneš-Dekrete (benannt nach Präsident Edvard Beneš) mündeten. Diese erlaubten auch juristisch Enteignung und Deportationen. 240.000 Menschen sind bei der Flucht gestorben. Die meisten Überlebenden zogen nach Bayern und Baden-Württemberg. Ihnen waren zunächst der Zusammenschluss und die Herausgabe eigener Zeitungen untersagt. Václav Havel verurteilte 1990 als erster Präsident des unabhängigen Tschechiens und erstes Staatsoberhaupt die Vertreibung.

Die Beneš-Dekrete Der Argwohn gegenüber den Sudetendeutschen, von denen einst viele eng mit den Nationalsozialisten kollaborierten, sowie deren Nachkommen hat immer noch mit Ängsten zu tun: mit der Sorge, die Enkelgeneration der Vertriebenen könnten Rechte oder altes Eigentum zurückfordern. Die Enteignungen und Vertreibungen gehen auf die nach wie vor in Tschechien und der Slowakei geltenden Beneš-Dekrete zurück. Sie ermöglichten nach 1945 Beschlagnahmungen und den Rauswurf der Sudetendeutschen. In der Slowakei unter dem nationalpopulistischen Premier Robert Fico wurden sie zuletzt wieder stärker für Enteignungen genutzt. Fico hat sogar die Kritik an den Dekreten per Gesetz verboten.

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Doch die Parlamentsresolution spiegle keineswegs die gesamte Stimmung im Land wider, sagt Péter Techet, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wiener Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM): "In der Gesellschaft gibt es durchaus Verständnis für das Treffen." Allein die Organisation des Treffens zeige, "dass es nicht um eine einseitige, deutsche Präsenz geht, sondern um den Versuch, die Geschichte aus beiden Perspektiven verständlich zu machen." Der Regierung nutze die Kritik am Treffen für ihren eigenen Nationalismus. Ähnlich sieht es die Opposition: Die liberalen und konservativen Oppositionsparteien, darunter die des ehemaligen Außenministers Karel Schwarzenberg, die die Vertreibung in der Vergangenheit verurteilt hatten, boykottierten die Abstimmung im Parlament und kritisierten die Resolution als ein reines "Schüren von Hass".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © dpa/ctk photo/APA/APA/dpa/ctk photo Sudetendeutsche, mit einem Hakenkreuz beschmiert, warten 1945 in Prag auf ihre Deportation. Rund drei Millionen Menschen wurden vertrieben.