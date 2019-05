Sudan: Einigung auf dreijährige Übergangsphase verkündet

Die Armee hatte den drei Jahrzehnte lang autoritär herrschenden Bashir nach monatelangen, brutal niedergeschlagenen Massenprotesten am 11. April gestürzt. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde zunächst der Militärrat eingesetzt - die Protestbewegung sah in diesem Gremium jedoch eine Fortsetzung der Regierung Bashirs.

Bashir wurde nach dem Putsch festgenommen. Die Staatsanwaltschaft klagte den 75-Jährigen am Montag wegen Anstachelung zur Gewalt gegen Demonstranten und Mittäterschaft bei der Tötung Protestierender an, wie die staatliche Nachrichtenagentur Suna mitteilte. Bashir wird zudem seit Jahren wegen Verbrechen im Darfur-Konflikt vom Internationalen Strafgerichtshof ( IStGH) in Den Haag mit Haftbefehl gesucht.