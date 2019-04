Umwälzung im Sudan könnte EU-Flüchtlingsdeal beenden

Der Sudan, in dem rund 1,1 Millionen Flüchtlinge leben, war seit jeher Knotenpunkt für Migration. Das Land verbindet die arabische und die afrikanische Welt. Seit dem Sturz von Langzeitherrscher Omar al-Bashir hat ein Militärrat die Macht übernommen, die Opposition demonstriert jedoch vehement dagegen. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob die neuen Machthaber im Land weiterhin mit der EU in Sachen Migration zusammenarbeiten werden.

Brüssel startete 2014 mit mehreren afrikanischen Ländern den Khartum-Prozess. Man wollte vor allem den Menschenschmuggel bekämpfen und Migranten schützen. Das ließ sich die EU einige Millionen kosten. Diese seien jedoch an europäische Institutionen gegangen, die im Sudan und anderen Ländern der Region das 46-Millionen-Euro-Projekt Better Migration Management (BMM) durchführen. Unter anderem werden Grenzbeamte und Polizisten trainiert. „Es geht uns nicht darum, Migration zu verhindern“, sagt BMM-Projektleiterin Sabine Wenz. „Wir wollen dafür sorgen, dass die Migranten menschenwürdiger behandelt werden.“