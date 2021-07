Kunstraub mit "Ministerium für Antiquitäten"

In Palmyra, der antiken Oasenstadt, die den Dschihadisten vor zehn Tagen in die Hände fiel, hat der Raubbau noch nicht begonnen. Doch in Aleppo und in Deir Ezzoar laufe der Verkauf bereits in großem Stil, schildert Amr a-Azm dem britischen Telegraph. So werden an Grabräuber Lizenzen vergeben, diese haben dann wiederum eine 20-prozentige Abgabe an den IS zu leisten.