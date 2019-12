Straflager gegen Uiguren: China verbittet sich US-Kritik

Erste "Absolventen" in "Bildungszentren"

China will in der nachgewiesenen Verfolgung der uigurischen Minderheit kein Problem sehen. Das Durchgreifen in Xinjiang würde sich in keiner Weise von Anti-Terror-Maßnahmen der Vereinigten Staaten unterscheiden, sagte der Gouverneur von Xinjiang, Shohrat Zakir. Zuvor hatte bereits Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi am Wochenende in einem Telefonat mit US-Außenminister Mike Pompeo verlangt, sich ab sofort nicht mehr in die Angelegenheiten der Volksrepublik einzumischen.

China stellt die Zwangslager als Bildungseinrichtungen dar. Gouverneur Zakir meldete dieser Logik folgend, die ersten Insassen hätten ihren "Abschluss" gemacht.