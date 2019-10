Strafandrohung: Demokraten fordern Ukraine-Dokumente von Weißem Haus

Die US-Demokraten wollen das Weiße Haus zur Herausgabe von Dokumenten mit Bezug zur Ukraine-Affäre zwingen. Die Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse im Repräsentantenhaus stellten am Freitag nach eigenen Angaben eine sogenannte Subpoena aus, also eine rechtlich verbindliche Aufforderung, das Material bis zum 18. Oktober zu übermitteln.

"Wir bedauern zutiefst, dass Präsident ( Donald) Trump uns - und die Nation - in diese Lage gebracht hat", hieß es in der am Freitagabend (Ortszeit) verbreiteten Erklärung der Ausschussvorsitzenden Elijah Cummings, Adam Schiff und Eliot Engel. "Aber seine Handlungen haben uns keine andere Wahl gelassen, als diese Vorladung zu erlassen." Trump habe den "Weg der Missachtung, Behinderung und Vertuschung" beschritten, warfen sie ihm vor.

Die Aufforderung ist Teil der Untersuchungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus habe zuvor nicht auf "freiwilliger Basis" mit den Ausschüssen zusammengearbeitet, begründeten die Vorsitzenden den Schritt.