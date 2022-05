Stoltenberg: Türkei will NATO-Beitritte "nicht blockieren"

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich optimistisch gezeigt, dass die türkischen Bedenken hinsichtlich eines NATO-Beitritts Schwedens und Finnlands rasch ausgeräumt werden können. Die Türkei habe klargemacht, dass es nicht ihre Absicht sei, einen Beitritt Finnlands und Schwedens zu dem Bündnis zu "blockieren", sagte Stoltenberg am Sonntag zum Abschluss informeller Beratungen der NATO-Außenminister in Berlin.

Er sei "zuversichtlich", dass die NATO im Falle einer Bewerbung Finnlands und Schwedens zu einer gemeinsamen Position finden werde. Stoltenberg betonte, die NATO werde "jede Entscheidung" Finnlands und Schwedens hinsichtlich des NATO-Beitritts respektieren. Finnland hatte am Sonntag offiziell beschlossen, einen Aufnahmeeintrag bei der NATO zu stellen. Eine ähnliche Entscheidung Schwedens wurde noch am Sonntag erwartet. In beiden Ländern müssen die Parlamente dem Schritt noch zustimmen.