Dieser Mann will Europa zerstören

Diese Bewunderung teilte bald auch Donald Trump; und Bannon zog nach dem Wahlsieg als Chefberater ins Weiße Haus ein. Hinter allen radikaleren Ideen des Präsidenten Trump, angefangen vom Einreisestopp für Muslime bis hin zu der Aussage, dass es beim Naziaufmarsch in Charlotteville und den Gegendemos „gute Menschen auf beiden Seiten“ gab, wurde Bannon vermutet – sogar einen Sitz im Nationalen Sicherheitsrat bekam er zunächst. Aber das Verhältnis zwischen Trump und Bannon verschlechterte sich schnell, Gerüchten zufolge hauptsächlich deshalb, weil Bannon Trumps Wahlsieg gerne für sich beanspruchte, was dem Ego des Präsidenten nicht schmeichelte.

Als er im August des Vorjahres gefeuert wurde, soll ein wichtiger Grund der Titel eines Buches gewesen sein, das ein US-Journalist schrieb: „Devil’s Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, And The Storming Of The Presidency“. Also: Dass Bannon vor Trump genannt wurde. Er kehrte zurück zu Breitbart, wo er Anfang dieses Jahres gefeuert wurde, weil er in Michael Wolffs Trump-Buch „Fire and Fury“ ein Treffen zwischen Donald Trump junior und einer russischen Anwältin als „Hochverrat“ bezeichnet hatte. Alles, was er aufgebaut hatte, hatte er wieder verloren. Der Honey Badger war am Boden, nachdem es fast sein ganzes Leben lang nur bergauf ging.

Islam als Feindbild

Stephen Bannon wurde 1953 als drittes von fünf Kindern einer irisch-katholischen Arbeiterfamilie im US-Bundesstaat Virginia geboren. Seine Eltern waren Kennedy-Anhänger, Bannon selbst identifizierte sich stark mit seiner Arbeiterherkunft. Nach dem College ging er zur Navy, wo er auf einem Zerstörer im West-Pazifik und im Golf von Oman diente. Dort entwickelte er sein pro-militärisches republikanisches Weltbild und begann – bereits in den 80ern, als Ronald Reagan noch die Sowjetunion als „evil empire“ bezeichnet – den Islam als größten Feind des Westens zu sehen.

Ein Weltbild, das sich über die Jahre verfestigte. Bannon fürchtet den Kollaps des Westens durch muslimische Einwanderung und ist der Meinung, dass „wir in einem regelrechten Krieg gegen dschihadistischen islamischen Faschismus“ sind. Es sei ein Krieg, der viel schneller voranschreite als die Regierungen mitbekommen würden. Es ist eine Ansicht, die viel eher nach Europa passt denn in die USA, wo die meisten Zuwanderer nicht muslimischen Glaubens sind. Weshalb es irgendwie Sinn macht, dass sich Bannon nun Europa zuwendet.

Auch das nicht zum ersten Mal, Breitbarts britischer Ableger trommelte bereits 2016 lautstark für die letztlich erfolgreiche Brexit-Kampagne. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir ohne Breitbart London einen Brexit gehabt hätten“, sagte etwa Nigel Farage, einer der bekanntesten Brexit-Fürsprecher – der Bannon ein Ölgemälde schenkte, auf dem der Beschenkte als Napoleon verkleidet zu sehen war.