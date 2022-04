Steuertricks: Britischer Finanzminister wegen Ehefrau unter Druck

2,5 Mio. Euro Ersparnis

Sunaks Ehefrau Akshata Murty, Tochter des indischen IT-Unternehmers N.R. Narayana Murty, zahlte wegen ihres Steuerstatus bisher in Großbritannien keine Steuern auf Einkünfte im Ausland. Sie ist Nicht-Britin und hat ihren ständigen Wohnsitz im Ausland. Dadurch sparte die Inderin 2021 nach Recherchen der BBC auf legale Weise rund 2,1 Millionen Pfund (2,52 Mio. Euro). Nach heftiger Kritik kündigte Murty an, ab sofort alle Einnahmen in Großbritannien zu versteuern.

Der Fall ist damit allerdings nicht erledigt. So kritisiert die Opposition, dass der von ihrem Vater mitgegründete IT-Konzern Infosys, an dem Murty 0,9 Prozent hält, Verträge mit der britischen Regierung hat. Diese Verbindung soll Sunak in seinen Erklärungen nicht erwähnt haben.