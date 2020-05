Steuerlüge färbt auf Hollande ab

Von der finanziellen Größenordnung her ist es nicht die schlimmste Affäre in der Liste von Skandalen, die französische Spitzenpolitiker heimsuchten. Von ihrer Symbolik her aber hat das Geständnis von Jerôme Cahuzac, er habe über Konten in der Schweiz und Singapur verfügt, enorme Sprengkraft.

Hatte doch der vormalige sozialistische Budget-Minister immer wieder bei Mediengesprächen, Regierungssitzungen und vor dem Parlament hoch und heilig beteuert, er habe „nie ein Konto im Ausland besessen“. Hatte sich doch Staatschef François Hollande erst letzten Donnerstag bei einem TV-Interview für ihn verbürgt. War doch Minister Cahuzac als oberster Sparmeister der Nation sowie als Kämpfer gegen Reichenprivilegien und Steuerflucht aufgetreten.

Die Enttäuschung, die jetzt Frankreichs Linke erfasst hat, ist wohl nur vergleichbar mit dem Schock, den sie 2011 erlitt, als ihr damaliger Favorit für die Präsidentenwahlen, Dominique Strauss-Kahn, über eine Affäre um sexuelle Nötigung in New York stürzte.