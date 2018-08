Der hochenergetische Experte hinter dem Iran-Atomdeal

Hastig trinkt der vielgefragte Spitzenbeamte seinen Kaffee aus, ehe er wieder in Richtung seines Büros in Brüssel davoneilt. „Es ist ein 24 Stunden, Sieben-Tage-die-Woche-Job“, sagt Klement und wirkt kein bisschen unglücklich dabei.

Drei, vier Stunden Schlaf reichen

„Mein wildester Moment“, erinnert er sich, „war kurz vor dem Jahreswechsel 2013. Da haben wir am 30.Dezember um acht Uhr früh in Genf zu arbeiten begonnen und bis am nächsten Tag um sechs Uhr früh durchverhandelt. Damals habe ich gelernt: Ich kann durchhalten, so lange es eben dauert. Und ich brauche wenig Schlaf.“ Drei, vier Stunden pro Nacht reichen dem Unermüdlichen, dessen gewaltiges Arbeitspensum weniger robuste Gemüter bald ins Burnout treiben würde.

„Es gibt schon Angenehmeres als um vier Uhr Früh in einem Hotelzimmer zu hocken und zu verhandeln“, gibt Klement lachend zu. Nämlich: Sich in Griechenland entspannen, an einem bestimmten kleinen Ort, an den der Vater zweier Töchter bei jeder Gelegenheit hinreist. Griechisch spricht er längst. Kein großer Aufwand für den Hochbegabten, der sich immer freut, wenn er auf Politiker trifft, die auch Physiker sind. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel etwa. Oder der frühere Hohe Vertreter für die EU-Außenpolitik (und NATO-Chef), Javier Solana. Oder Ex-US-Präsident Obamas Energie-Minister Ernest Moniz. Das erleichtere alles, meint Stephan Klement, „mit Leuten zu reden, die sich bei technischen Angelegenheiten auskennen“.

Die Psychologie des Verhandelns

Wie man mit dem Iran verhandelt, das weiß in Europa wohl kaum jemand so gut wie er. „Taktisch genial, aber strategisch katastrophal“ ginge Teheran vor, schildert Klement. Was so viel bedeutet wie: Oft gewinne Teheran im Kleinen, während das große Ganze verloren würde. Und überhaupt, „die Psychologie des Verhandelns, das interessiert mich sehr“.

Die USA hingegen, erzählt er, knallten ihre Positionen bei Verhandlungen als nahezu unumstößliche Positionen auf den Tisch. Dutzende Gremien und Experten hätten diese Positionen ausgearbeitet - und diese gälten aus Sicht der USA folglich als die Richtigen. „Aber im Nahen Osten wird meistens anders verhandelt“, weiß Klement nach Tausenden langen Stunden der Kompromisssuche.