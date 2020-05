Steinbrücks Rückzug liegt in der Luft

Wie lange noch?“, wird erstmals in den Medien nach der Zukunft des Kanzlerkandidaten gefragt. Peer Steinbrück hat sich in den vier Monaten seit der Nominierung zum Herausforderer von Angela Merkel nicht nur um „Kopf und Kanzleramt“ (Spiegel) geredet. Er hat auch die SPD in Umfragen abstürzen lassen.

Wenn sie das am nächsten Sonntag den Machtwechsel in Niedersachsen kostet, liegt Steinbrücks Rückzug in der Berliner Luft. Wie jetzt schon Panik und Resignation der SPD. Denn Umfragen sehen einen massiven Meinungsumschwung: Merkel läge bei Direktwahl 25 Prozentpunkte vor Steinbrück. Vor einem Jahr war er noch zwei Prozentpunkte vorne. Rot-Grün lag da zehn vor Merkels Unions-FDP-Koalition, heute hat die drei Punkte Vorsprung.