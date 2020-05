Steinbrück: „Merkel betreibt Schönfärberei“

Den Herrn in schwarzem Anzug, hellem Hemd und Krawatte umschwirren TV-Kameras, Journalisten, Sicherheitsleute und Partei-Helfer. Aber auch ohne Tross wirkte er hier wie ein Fremdkörper: Die „Arminius-Markthalle“ in Moabit liegt im Zentrum des ärmsten Westbezirks von Berlin, der nur langsam vom Boom der nahen Mitte profitiert. „Marokko-Stand“, „Alimentari“-Laden und „Vietnamesisches Bistro“ unterbieten sich beim „4-Gang-Menü inkl. Getränk“ auf 6,50 Euro. Dazwischen macht nun Peer Steinbrück die Pflichtrunde.

Um 16 Uhr wird hier aber mehr getrunken als gegessen, was nicht so schöne Bilder liefert: Der „Small Talk“, wie der Mann von „Hausgemachte Konfitüre“ später sagt, wird daher an die Stände verlegt. Die Erleichterung aller ist fühlbar, als der Spitzenkandidat das in der Hallen-Mitte aufgebaute SPD- Podium besteigt und mit dem Mikro seine Rede beginnt.

50 Leute im Rentenalter, die meisten mit SPD-Sticker, sitzen vor ihm, rundum stehen 150 oft sehr junge Zuhörer, in arbeitsfähigem Alter sind nur wenige. Überraschend ist die Zahl der Medienleute: Dies ist einer der wenigen Termine Steinbrücks in der Hauptstadt. Die Wahl Moabits hat zwei Gründe, wovon Steinbrück einen nennt: Als SPD-Wahlkreiskandidatin kämpft „die Nachbarin zwei Stockwerke über mir“.