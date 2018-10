Steht Vignette vor dem Aus? EU will „streckenbezogene Maut“

Rückblick: Im Juni wurde im EU-Verkehrsausschuss eine Richtlinie für die „streckenbezogene Abgabe“ beschlossen. Sinn ist, die unterschiedlichen Mautsysteme in den Mitgliedsstaaten zu vereinheitlichen und dabei auch CO2-Emissionen zu berücksichtigen. Umweltfreundliche Fahrzeuge würden im neuen System bevorzugt.

Die Abgabe soll aus einem Basisbetrag von fünf bis zehn Cent pro Kilometer und diversen Aufschlägen bestehen, die vom Straßenbetreibern selbst bestimmt werden kann – möglich ist etwa ein Umwelt-Aufschlag auf Strecken in Siedlungsnähe oder ein „Stau-Aufschlag“ auf Straßen, die besonders verkehrsbelastet sind (Stichwort Südosttangente). Die Abrechnung soll via Chip am Fahrzeug erfolgen, der die gefahrenen Strecken misst.

Dieser Vorschlag soll am Donnerstag im Plenum des EU-Parlaments zum Beschluss vorgelegt werden. Das Ergebnis wäre aber nur eine Willenserklärung – im nächsten Schritt wird der Rat, der aus allen Verkehrsministern der EU besteht, damit betraut. Auch dieser muss zustimmen, bevor die Richtlinie endgültig beschlossen werden kann.