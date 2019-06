Steckt polnische Regierungspartei hinter Abhöraffäre?

Der in Warschau inhaftierte Geschäftsmann Marek Falenta beschäftigt Polens Öffentlichkeit. Falenta war der Organisator der Abhöraktion, die die damalige konservativ-liberale Regierung 2015 zu Fall brachte, und er verweist nun auf niemanden Geringeren als die derzeitige Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ ( PiS) als seinen damaligen Auftraggeber.

In einem Brief an Staatspräsident Andrzej Duda erklärte der mehrfache Millionär: „Ich werde alle Auftraggeber und alle Details bekannt geben.“ Die Kanzlei des Präsidenten hat am Dienstag die Staatsanwaltschaft aufgefordert, eine Liste von 13 Personen, die Falenta in der Affäre verwickelt sieht, zu untersuchen. Falenta nennt im Brief u. a. den damaligen Schatzmeister der PiS, Stanislaw Kostrzewski, als direkten Auftraggeber für die heimlichen Aufnahmen, Parteichef Jaroslaw Kaczynski habe die Aktion abgesegnet.