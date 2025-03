Tag der Wahrheit für die Staatsfinanzen: Defizit höher als erwartet?

„Fix“ ist das laut Bonin nicht. Durch Entwicklungen im Ukraine-Krieg und Maßnahmen der „erratischen Trump-Regierung“ könnte 2026 wieder ein Jahr der Rezession werden – das vierte in Folge.

Die Regierung will ungeachtet dessen an ihrem Konsolidierungspfad festhalten und plant keine weiteren Einschnitte – auch, um die Konjunktur nicht zu gefährden. Kommendes Jahr wird ein moderates Wachstum von rund einem Prozent erwartet.

„Haushalte stehen gut da“

Die Ausgangslage erklärt Bonin so: In Österreich hat das „verfügbare Einkommen“ der Haushalte zugelegt, die Menschen haben rund zwei Prozent mehr Geld zur Verfügung. Allerdings geben sie es wegen der unsicheren Lage nicht aus, sondern legen es zur Seite. Die Wirtschaftsleistung ist um fünf Prozent gesunken. Die Unternehmen haben weniger Profit gemacht und investieren weniger. Der Staat versucht, zu kompensieren, und gibt mehr aus, weshalb die Schulden steigen.

Kurzum: „Die Haushalte sind die einzigen, die derzeit einigermaßen gut dastehen.“

Wichtig sei, dass der private Konsum anspringt und wieder mehr investiert wird – das sei aber eine Frage des „Vertrauens“, so Bonin. Deshalb plädiert er für „disruptive“ Maßnahmen. „Es muss sich massiv etwas verändern, damit die Unternehmen und die Menschen merken: Es tut sich etwas.“ So sei es etwa ein „Fehler“, dass sich die türkis-rot-pinke Regierung in ihrem Programm um das heikle Thema Pensionsantrittsalter „herumgemogelt“ habe.