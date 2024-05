St. Gallen: Julia Nawalnaja appelliert an junge Generation

Die russische Putin-Kritikerin Julia Nawalnaja hat während ihrer Rede am St. Gallen Symposium am Freitag über die Arbeit ihres verstorbenen Mannes und Oppositionsführers Alexej Nawalny gesprochen.

Im Gegensatz zu Putin habe er versucht, Leute für die Politik zu begeistern. Der russische Präsident Wladimir Putin versuche, junge Leute von der politischen Partizipation abzuhalten, sagte Julia Nawalnaja am St. Gallen Symposium an der Universität St. Gallen (HSG) .

Generationenwechsel in der Politik funktioniere nicht mehr

"Ein Diktator, der für immer an der Macht bleiben will, muss alles versuchen, um junge Leute von der Politik fernzuhalten", sagte Nawalnaja. Ihr Mann hingegen habe mit seinem Engagement immer versucht, vor allem junge Leute für die Politik zu begeistern. "Je mehr, desto besser", sagte Nawalnaja. Seine Ziele habe Alexej Nawalny in einem System von Diktatur, Zensur und Repression verfolgt. Die Vorstellung vieler junger Menschen in der Politik wiederum habe Putin Angst gemacht, so Nawalnaja.

Junge Leute in Russland könnten Festivals genießen, an Konzerte gehen oder sogar eine eigene Firma gründen. Auch die Landesgrenzen seien offen, sodass Russinnen und Russen die Welt erkunden könnten. "Aber wenn sie versuchen, an der Politik teilzunehmen, ändern sich die Dinge", so Nawalnaja. Dann würden junge Menschen eingeschüchtert.

Die Repression in Russland habe zudem dazu geführt, dass der Generationenwechsel in der Politik nicht mehr funktioniere, sagte Nawalnaja. Ihr Mann habe sich auch dafür eingesetzt, einer neuen Generation von Politikern die Übernahme von Verantwortung zu ermöglichen. Denn: "Ohne den Wechsel der Generationen stirbt die Demokratie", beendete Nawalnaja ihre Rede mit einem Appell an die junge Generation, sich politisch zu engagieren.