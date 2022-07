Sri Lankas Präsident Rajapaksa hat laut Behörden das Land verlassen

Sri Lankas umstrittener Präsident Gotabaya Rajapaksa hat am Mittwoch an Bord eines Militärflugzeuges das Land verlassen. Er sei zusammen mit seiner Frau und einem Bodyguard auf die Malediven geflogen, teilten Vertreter der Einwanderungsbehörde der Nachrichtenagentur AFP mit. Rajapaksa hatte die Nacht zum Dienstag zusammen mit seiner Frau auf einem Luftwaffenstützpunkt, der auf dem Gelände des internationalen Flughafens Bandaranaike liegt, verbracht. Das hatte AFP von einem hochrangigen Vertreter des Verteidigungsministeriums erfahren.

Schlimmste Krise seit Unabhängigkeit

Rajapaksa war angesichts massiver Proteste wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land unter Druck geraten und am Samstag aus dem Präsidentenpalast in Colombo geflohen, nachdem dieser von Demonstranten gestürmt worden war. Danach hatte er für Mittwoch seinen Rücktritt angekündigt.

Der Inselstaat vor der Küste Indiens erlebt aktuell die schlimmste Wirtschaftskrise in den 64 Jahren seiner Unabhängigkeit. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Tourismus in Sri Lanka völlig zum Erliegen gekommen, durch den Krieg in der Ukraine und die stark gestiegenen Preise für Öl und Nahrungsmittel wurde die Situation für die rund 22 Millionen Einwohner endgültig dramatisch.