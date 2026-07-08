31. Jahrestag des Völkermordes in Srebrenica: 10 weitere Opfer werden beigesetzt

Im bosnisch-herzegowinischen Dorf Nezuk, etwa 140 Kilometer von der Hauptstadt Sarajevo entfernt, hat am Mittwoch der dreitägige Friedensmarsch Richtung Srebrenica begonnen. Die Strecke führt durch Wälder und Bergland und endet in der nahe gelegenen Gedenkstätte Potočari.

Symbolisch folgen heuer mehr als 6.300 Menschen am 31. Gedenktag von Srebrenica der rund 100 Kilometer langen Route, auf der muslimische Einwohner der Stadt im Juli 1995 vor den bosnisch-serbischen Militäreinheiten Zuflucht zu finden versuchten. Der Friedensmarsch findet inzwischen zum 22. Mal statt. Sowohl Einheimische als auch Teilnehmer aus dem Ausland versammeln sich, um der Opfer zu gedenken.

Die Veranstalter betonen, dass heuer besonders viele Jugendliche und Schüler teilnehmen. Zahlreiche Schulgruppen haben sich aus Sarajevo ebenfalls auf den Weg Richtung Srebrenica gemacht. „Zählt man die Teilnehmer des Motorradmarathons, des Quadmarathons und anderer Marathonläufe hinzu, rechnen wir damit, dass am Nachmittag des 10. Juli mehr als 9.000 Menschen nach Potočari kommen werden“, erklärt Suljo Čakanović, einer der Organisatoren, gegenüber dem bosnischen Onlineportal klix.ba.

Die Teilnehmer des Friedensmarsches werden am Donnerstagnachmittag im Gedenkzentrum Potočari erwartet. Am Samstag findet die Trauerfeier mit der anschließenden Beisetzung der zehn identifizierten Opfer des Völkermordes statt. Die Opfer waren zwischen 20 und 56 Jahre alt. Unter ihnen befinden sich drei Männer, die zum Zeitpunkt ihres Todes erst in ihren Zwanzigern waren.

Vergangenen Samstag, dem 5. Juli, nahmen rund 900 Menschen an einem Friedensmarsch vom Christian-Broda-Platz zum Heldenplatz in Wien teil. Im Anschluss wurde bei einer Kundgebung am Heldenplatz ebenso der Opfer des Genozids von Srebrenica gedacht.