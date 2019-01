Spurensuche im größten Hackerangriff auf Deutschland

Deutschlands Justizministerin Katarina Barley sieht in der Hackerattacke einen „schwerwiegenden Angriff“. In einer Krisensitzung koordinierte gestern das nationale Cyber-Abwehrzentrum die Untersuchungen des Bundeskriminalamts, des Bundesnachrichtendienstes, der Bundesämter für Verfassungsschutz sowie für Sicherheit in der Informationstechnik und weiterer Behörden. Sogar Hilfe des US-Nachrichtendienstes NSA soll angefragt worden sein.

Erste Vermutungen wurden laut, dass es sich dem Angreifer um einen einzelnen Täter handeln könnte, vermutlich aus dem rechten Spektrum. Die Daten stammen aber nach Experteneinschätzung nicht aus einer einzigen Quelle.

Vielmehr handle es sich um ein Potpourri an Material aus verschiedenen Hacks auf Mail-Accounts, sagte der Karlsruher IT-Sicherheitsexperte Christoph Fischer der dpa. „Da hat jemand offenbar mit viel Fleißarbeit versucht, Mail-Accounts zu öffnen“, vermutet Fischer.