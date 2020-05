Splittergruppen in Gaza schließen sich zusammen

Die Gruppe zählt rund 15.000 Kämpfer und hat in Gaza geradezu Kultstatus. Wenn der Sohn im Teenageralter rekrutiert und indoktriniert wird, ist die Familie für gewöhnlich stolz. Keiner kennt den Gazastreifen so gut wie sie. Sie hat Tunnelsysteme entwickelt, Panzerfallen aufgestellt, Waffenlager in Wohnhäusern platziert. Die meisten ihrer Kämpfer schlafen bei ihren Familien und gehen gewöhnlichen Beschäftigungen nach, um nur schwer von der israelischen Luftwaffe lokalisiert zu werden.

Neben der Kassam existieren rund zehn weitere Splittergruppen des palästinensischen Widerstandes, etwa der Islamische Jihad oder das Popular Resistance Committee. In friedlichen Zeiten bekämpfen sie einander. „Aber jetzt arbeiten sie zusammen“, erzählt ein Journalist aus Gaza dem KURIER. „Sogar Fatah-Anhänger unterstützen die Hamas.“ Fast alle Aktionen der Gruppen sind akkordiert. 20.000 bis 35.000 Kämpfer sollen es insgesamt sein. In Gaza erwartet man, dass über den Sinai hunderte islamistische Kämpfer aus dem Ausland dazustoßen.