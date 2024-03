Polen ermittelt gegen russisches Spionagenetzwerk

Ein Sprecher des polnischen Dienstes teilte im Onlinedienst X mit, die Aktivitäten des russischen Netzwerkes richteten sich gegen Länder und Institutionen der Europäischen Union . Bei dem Einsatz habe es in Warschau und in der südlichen Stadt Tychy Hausdurchsuchungen und Befragungen gegeben.

Der Einsatz der polnischen Spionageabwehr sei das Ergebnis der Zusammenarbeit von Diensten mehrerer Länder, darunter Tschechien, erklärte der Sprecher. Am Mittwoch hatte die Regierung in Prag mitgeteilt, der tschechische Geheimdienst habe ein von Moskau finanziertes Propaganda-Netzwerk enttarnt, das die Nachrichtenseite Voice of Europe genutzt habe, um in der Europäischen Union Stimmung gegen die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland zu machen.