Spionage-Alarm im EU-Viertel: Hunderte Agenten im Einsatz

Die brisante Information erging jüngst an Diplomaten und Militärs in Brüssel: In einer Note warnt die interne Sicherheitsbehörde des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) vor Aktivitäten von „rund 250 chinesischen und 200 russischen Spionen in der europäischen Hauptstadt“. Das berichtet die deutsche Zeitung Welt am Sonntag.

Das Ausmaß der Infiltration ist neu, die Tatsache an sich nicht. Denn in Brüssel als Sitz der EU-Kommission, des EU-Parlaments, der NATO und Drehscheibe der internationalen Spitzendiplomatie gilt es als offenes Geheimnis, dass „Attachés“, die Diplomaten aus Nicht-EU-Staaten zu Empfängen begleiten, häufig Undercover-Agenten sind.