Spektakulärer Twitter-Fauxpas von Bayerns Wirtschaftsminister

Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger leistete sich am Donnerstagabend einen außergewöhnlichen Ausrutscher in den sozialen Medien. Offenbar nutzen Aiwanger und sein PR-Team regelmäßig sogenannte Wegwerf-Accounts - also Twitter-Alter-Egos, die wie echte Menschen wirken - und ausrücken sollen, um den Politiker in Debatten zu verteidigen.

Am Donnerstag kritisierte der deutsche Klimaforscher Christian Scharun auf Twitter ein Interview Aiwangers, in dem dieser EU-Abgeordnete als "Vollpfosten in Brüssel" bezeichnet und behauptet hatte, sie würden Brennholz verbieten wollen.

Aiwanger zu Aiwanger: "Bräuchten mehr Politiker wie Sie"

Aiwanger wollte das nicht auf sich sitzen lassen und rückte zu seiner eigenen Verteidigung aus. Dabei vergaß er offenbar, auf einen Wegwerf-Account zu wechseln - heraus kam folgende, wenig kritische Nachricht an sich selbst: