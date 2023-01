Griechenland sieht aktuell "keine Kriegsgefahr" mit der Türkei

Trotz wiederholter Drohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sieht der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis keine Gefahr eines bewaffneten Konflikts. "Nein, wir werden keinen Krieg mit der Türkei führen, obwohl wir in den vergangenen Jahren viele Spannungen erlebt haben", sagte er am Donnerstag in Davos in einem CNN-Interview. "Wir müssen mit der Türkei wie reife Erwachsene reden und unsere Differenzen wie die Frage der Seegrenzen beilegen."

Aufgrund der geografischen Gegebenheiten in der Ägäis sei dies eine komplizierte Angelegenheit, fügte der konservative Regierungschef Griechenlands (Nea Dimokratia/ND) am Rand des Weltwirtschaftsforums (WEF) in dem Schweizer Skiort hinzu. "Wie müssen die Probleme mit unseren Nachbarn auf der Grundlage des Völkerrechts lösen. Das geht, wenn man seine Nachbarn nicht bedroht und die Kommunikationskanäle offen lässt."